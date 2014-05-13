Третя фаза санкцій може закрити Росії доступ до технологій для ПЕК

США та їхні європейські союзники готуються до третьої фази санкцій щодо РФ, які будуть мати вже економічний характер.

Як повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на Financial Times, зокрема, обговорюється заборона на постачання найбільш сучасних технологій і устаткування для російських нафтогазових компаній.

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Існуючі проекти в цій галузі можуть бути захищені від санкцій, а нові програми будуть піддані додатковому контролю або зовсім заблоковані, пише FT.

Третя фаза санкцій проти Росії може бути введена в разі, якщо Захід визнає, що Москва намагається зірвати президентські вибори в Україні.

Напередодні Євросоюз розширив свій "чорний" список окремих громадян і юридичних осіб, щодо яких будуть введені обмежувальні заходи.

Про розширення санкцій заявила також Канада.

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