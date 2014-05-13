У «Газпромі» розповіли, скільки газу вони хочуть бачити в українських сховищах

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови «Газпрому» Віталій Маркелов.

«Ми дивимося за підземним зберіганням, на сьогодні закачано близько 9 млрд куб. м газу, за даними українським колег. Ми оцінюємо потребу для нормального проходження осінньо-зимового періоду України в близько 18,5 млрд куб. м, десь близько 9 млрд потрібно ще для закачування, щоб споживачі України могли почуватися упевнено», - сказав Маркелов.

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Як повідомляв УНІАН, компанія "Газпром" 13 травня виставить рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і чекатиме його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня поставки Україні будуть припинені.

8 травня Міністерство енергетики РФ повідомило, що Росія з червня 2014 року вводить режим передоплати за поставлений Україні газ.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., що пред'являється «Газпромом» до «Нафтогазу України».

«Газпром» з квітня вирішив скасувати усі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за 1 тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

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Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. За 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже розпочав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.