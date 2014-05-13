«Газпром» зажадав від України першу в історії передоплату за газ

Російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол. виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн кубометрів на добу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив журналістам офіційний представник російського газового холдингу Сергій Купріянов.

"Прострочений борг на даний момент становить 3,505 мільярда доларів, і ні в кого не може виникнути сумнівів, що це досить вагома та об'єктивна причина для застосування відповідного положення контракту про передоплату. Виставлено попередній рахунок виходячи з контрактного обсягу поставок - 114 мільйонів кубометрів на добу", - скакзал Купріянов.

Він нагадав, що з урахуванням вихідних днів «Нафтогаз» повинен сплатити цей рахунок до 2 червня, і починаючи з 3 червня компанія буде отримувати газ для постачання споживачам України тільки в оплачених обсягах.

Виходячи з озвученої "Газпромом" ціни газу для "Нафтогазу" в 485 доларів за тисячу кубометрів сума рахунку становить 1,659 мільярда доларів (за 3,42 мільярда кубометрів). Рахунок відповідає річному контрактному обсягу в 41,6 мільярда кубометрів, щодо якого діє правило "бери або плати" (take or pay).

Як повідомляв УНІАН, 12 червня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером заявив, що «пора припиняти панькатися» з українською стороною. «Їх сповістіть і з завтрашнього дня вводите попередню оплату», - додав він.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже почав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.

Нагадаємо, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

