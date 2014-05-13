Експерт: з «Газпромом» не можна домовлятися у кулуарах, тільки суд

Про це УНІАН заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Ні в якому разі не треба домовлятися в кулуарах, як це було раніше. Коли в кулуарах йдуть розборки, Україна завжди програє. Виграють посередники, виграє російська політика. Так було за Ющенка, так було при Кучмі. Треба жорстко тримати свою лінію, не піддаватися ніяким психологічним, економічним атакам «Газпрому», - сказав Омельченко.

Також експерт зазначив, що уряду України необхідно продовжувати судові розгляди з «Газпромом» і доводити процес до Стокгольмського арбітражу, оскільки тристоронні переговори за участю Європейської комісії не принесуть очікуваних результатів.

«Я думаю, в переговорів у тристоронньому форматі мало шансів, що вони принесуть хоч якийсь результат, тому що «Газпром» не звик займатися збалансуванням інтересів, а звик продавлювати свої інтереси. Я думаю, тут не треба плекати жодних ілюзій, і Україні потрібно бути готовою до того, що дійсно буде відключений газ», - сказав Омельченко.

«Тут треба чітко розуміти цю ситуацію - це традиційна позиція «Газпрому». Я б радив уряду не піддаватися паніці, жорстко тримати свою лінію. Для населення газу достатньо, промисловість повинна подумати про себе: скоротити у багатьох випадках споживання газу», - додав він.

За словами експерта, «Газпром» не має технічних можливостей припинити поставки газу Україні, не зачепивши поставки в Європу.

«Якщо він («Газпром» - УНІАН) припинить поставки Україні, це означатиме повторення 2006, 2009 років, і тоді «Газпром» не буде виконувати свої зобов'язання перед європейськими партнерами. Це призведе до разгромної поразки «Газпрому» в Європі, тобто, повної втрати його іміджу», - підкреслив Омельченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" 13 травня виставив рахунок "Нафтогазу України" за червневий газ і буде чекати його оплати до 2 червня включно, а у разі ненадходження коштів 3 червня постачання Україні будуть припинені.

За даними «Газпрому», заборгованість України за російський газ на 30 квітня становить 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, Україна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.