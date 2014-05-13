У Європі ще не знають, коли відбудеться другий раунд газових переговорів

Дати другого раунду переговорів щодо безпеки газових поставок до Європи між Європейським Союзом, Україною і Росією ще немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила секретар Президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу Піа Андеркилде-Хансен.

"Російською стороною була названа дата 16 травня. Але ми поки не можемо підтвердити цю дату. Єдине, що можу сказати, що ці тристоронні переговори відбудуться дуже скоро", - сказала Андеркилде-Хансен на брифінгу в Єврокомісії.

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Нагадаємо, перший раунд тристоронніх газових переговорів відбувся у Варшаві 2 травня і стосувався проблем у газових відносинах України та Росії і безпеки транзиту російського газу українською територією в Європу.

На цій зустрічі представники України, Європейського Союзу і РФ домовилися продовжити переговори і в травні провести ще дві зустрічі.



