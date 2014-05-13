ЄС до кінця травня хоче вирішити питання передоплати Україною російського газу

Європейський Союз планує вирішити до кінця травня проблему щодо вимог російського "Газпрому" про передоплату Україною поставок російського газу з наступного місяця.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це заявила Сабін Бергер, речниця комісара ЄС з питань енергетики Гюнтера Еттінгера.

"Ми беремо до уваги повідомлення про вимоги російської сторони щодо передоплати поставок газу Україні. Ми працюємо інтенсивно у двосторонньому форматі (з Росією - УНІАН), щоб вирішити цю проблему. Ми хочемо вирішити цю проблему до кінця травня", - сказала Бергер на брифінгу в Єврокомісії.

"Я не можу говорити від імені "Газпрому", але наскільки розумію, система передоплати має запрацювати з червня. Ми ж хочемо знайти вирішення цієї проблеми до кінця травня", - додала вона.

Читайте також«Газпром» не має права вимагати від «Нафтогазу» авансових платежів - експертЯк повідомляв УНІАН, "Газпром" виставив Україні рахунок в 1,66 мільярда доларів за газ, який буде постачатися у червні. Раніше Єврокомісія твердо виступала проти передоплати Україною газових поставок з Росії, як таку, що підриває безпеку газових поставок в Європу і транзиту газу української територією.