Єврокомісія дозволила Україні сплатити частину газового боргу грошима ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Саймон О'Коннор.

«Це підтримка для українського бюджету, щоб Україна могла виконати свої зовнішні зобов'язання по виплатам. Це включатиме і погашення заборгованості в енергетичному секторі. Це наша підтримка, яка спрямовується для українського бюджету», - сказав О'Коннор.

«Про допомогу було вирішено на підставі аналізу і обговорення фінансових потреб України. Звичайно, це пов'язано також з програмою реформ. Про це йдеться в меморандумі, який буде підписаний українськими партнерами сьогодні. Меморандум був підписаний віце-президентом Єврокомісії Сімом Калласом 10 днів тому», - додав О'Коннор.

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