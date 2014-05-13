Син віце-президента США Байдена працюватиме в українській нафтогазовидобувній компанії

"Найбільший приватний газодобувач в Україні Burisma Holdings розширив склад Ради директорів, запросивши нового директора пана Р. Хантера Байдена. У Холдингу Р. Хантер Байден буде опікуватися юридичним блоком та надаватиме супровід компанії в міжнародних організаціях", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

На сайті компанії йдеться, що Хантер Байден - один з співзасновників і керуючий партнер інвестиційно-консультативної компанії Rosemont Seneca Partners (RSP), а також голова правління Rosemont Senecа Advisors. Він є ад’юнкт-професором Джорджтаунського університету, де він читає магістерську програму в Школі дипломатичної служби. Окрім цього, Байден-молодший має досвід роботи на державній службі, а також у зовнішній політиці. Він є директором Коаліції США з питань глобального лідерства, Центру з питань національної політики, і головою Консультативної ради Національного демократичного інституту.

Burisma Holdings – приватна нафтогазовидобувна компанія з активами в Україні. На енергетичному ринку працює з 2002 року. На сьогодні в портфелі компанії дозволи на розробку родовищ у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському та Азово-Кубанському басейнах. У 2013 року добовий видобуток газу постійно зростав і на кінець року склав 11,6 тис. бне (барелів нафтового еквівалента – включає в себе газ, конденсат і нафту), в т.ч. 1,8 млн. кубометрів природного газу. Весь зазначений обсяг компанія реалізує на внутрішньому ринку України, як через трейдерів, так і безпосередньо кінцевим споживачам, йдеться у повідомленні на сайті.