Київ звернеться до Стокгольмського суду щодо захоплення РФ «Чорноморнафтогазу»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Яценюк заявив на спільній прес-конференції з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу після спільного засідання уряду України та колегії Єврокомісії.

"Росія анексувала Крим. Росія захопила українську власність вартістю в десятки чи навіть сотні мільярдів доларів, включно з державною компанією «Чорноморнафтогаз». Вона вкрала понад 2 мільярди кубометрів українського газу. Вона вкрала нафтовидобувні поля, компанії, оффшорні вишки і ті, які на суші. Ми з цього приводу зустрінемося з Росією у суді", - сказав Яценюк.

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Прем'єр також заявив, що Україна звернеться до Стокгольмського арбітражу і щодо високої ціни на газ, яку Росія вимагає платити після зміни влади в Києві, піднявши ціну з 268,5 доларів за тисячу кубометрів до майже 500 доларів і скасувавши також 100-доларову знижку за базування Чорноморського флоту в Севастополі.

"Якщо Росія відкине наші пропозиції (про збереження старої ціни на газ - УНІАН), тоді ми подамо позов проти Росії у Стокгольмі. Залишається менше двадцяти днів, і це останній дзвоник для Росії сісти за стіл переговорів і знайти рішення", - сказав Яценюк.

За його словами, Україна готова терміново погасити заборгованість за газ перед "Газпромом", якщо Росія підпише нову угоду про поставки газу за прийнятними для Києва цінами.

Як повідомляв УНІАН, «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси усіх родовищ на сьогодні становлять: природного газу – 58,56 млрд куб. м, газового конденсату – 1231 тис. тонн, нафти – 2530 тис. тонн.

19 березня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан повідомив, що бурові великого українського видобувача газу - компанії "Чорноморнафтогаз" у Криму захопили люди, озброєні автоматами Калашникова.

НАК «Нафтогаз України» з 2 квітня 2014 року не отримує в автоматичному режимі дані з 22 газорозподільних станцій, розташованих на ділянках магістрального газопроводу Джанкой-Феодосія-Керч на території Кримського півострова.

12 травня ЄС доповнив список компаній, проти яких введено санкції, компаніями "Чорноморнафтогаз" та "Феодосія", привласнених Росією після анексії Криму.

Довідка УНІАН. Росія, що заявила про газовий борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» у 3,5 млрд дол., з червня 2014 року вводить режим передоплати за поставлений Україні газ.

Як відзначили у Міненерго РФ, 7 травня закінчився термін, до якого українська сторона мала сплатити поставлений газ.

За словами українського міністра енергетики Юрія Продана, Україна не визнає борг за природний газ у розмірі 3,5 млрд дол., який пред'являється «Газпромом» «Нафтогазу України».

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«Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. У результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу у 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін за умови зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

«Нафтогаз» вже розпочав передарбітражну процедуру подачі позову до «Газпрому» про перегляд ціни на газ. У сторін до 28 травня 2014 року є час досягти мирової угоди.