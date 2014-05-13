Суд зобов'язав «Нафтогаз» виплатити 930 млн гривень «Укргазвидобуванню»

Господарський суд Києва ухвалив рішення стягнути з енергетичного державного холдингу НАК «Нафтогаз України» на користь найбільшої державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» 930 млн грн за договором купівлі-продажу природного газу.

Про це йдеться у постанові, оприлюдненій в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з документом, «Нафтогаз» має виплатити «Укргазвидобуванню» 930,352 млн грн боргу за придбаний у листопаді-грудні 2013 року газ для потреб населення. Всього минулого року компанія «Укргазвидобування» поставила «Нафтогазу» 13,856 млрд кубометрів газу за ціною 419,04 грн за 1 тис. кубометрів.

Дане рішення суд ухвалив 28 квітня 2014 року.

Читайте також«Укргазвидобування» хоче продавати газ для населення вдвічі дорожче Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газодобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування».

100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні. В Україні знаходиться 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.