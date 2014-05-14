Іран сподівається до 20 липня підписати угоду щодо ядерної програми з "шісткою"

Іран націлений на укладення всеосяжної угоди з "шісткою" міжнародних посередників щодо ядерної програми до 20 липня, повідомляє агентство Irna з посиланням на заступника голови МЗС Ірану Аббаса Аракчі, пише РИА Новости.

"Ми дуже сподіваємося, як і інша сторона, що угода може бути досягнута до 20 липня, якщо на те буде воля і рішучість політиків", - цитує агентство слова Аракчі. При цьому він підкреслив, що для досягнення угоди ще існує ряд перешкод, подолати які "важко, але можливо".

Раніше анонімне джерело в американській делегації на переговорах у Відні заявило, що США вважають можливою підготовку до 20 липня остаточної угоди щодо іранської ядерної програми.

У середу в Відні стартує четвертий раунд переговорів щодо ядерної програми Ірану.

За словами Аракчі, ще два додаткових раунди переговорів між Іраном і "шісткою" пройдуть у червні і один - в липні. Він зазначив, що за необхідності липневі переговори будуть тривати 20 днів.

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У листопаді 2013 року представники "шістки" (Росія, США, Великобританія, Франція, Німеччина, Китай) та Ірану домовилися про тимчасове обмеження іранської ядерної програми в обмін на часткове призупинення санкцій США і ЄС проти країни.

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При цьому протягом 6 місяців, тобто до 20 липня, передбачається виробити всеосяжну угоду, що має гарантувати відсутність військового компоненту в іранській ядерній програмі в обмін на скасування санкцій проти цієї країни.