Польща і Литва об'єднують електромережі заради незалежності від поставок з Росії

Європейська комісія затвердила виділення 60 мільйонів євро інвестицій для з'єднання електричних мереж Польщі та Литви, що повинно посилити енергетичну безпеку Європи.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, кошти для проекту, який ЄС вважає стратегічним, надійдуть з Фонду Євросоюзу для європейського регіонального розвитку.

"Питання енергетичної безпеки і постачань є ключовим для Європейського Союзу, і ми знаємо, як гостро відчувається ця потреба, – зокрема, в таких країнах, як Польща та балтійські країни в наш час. Подібні проекти вирішують проблему залежності від зовнішніх постачань, і вони є важливими для створення єдиного європейського енергетичного ринку. З'єднання систем Польщі та Литви має стратегічну важливість," заявив комісар ЄС з регіональної політики Йоганес Хан.

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Фінансування з боку Європейського Союзу на суму 60 мільйонів євро має допомогти втілити проект з'єднання мереж двох країн до жовтня 2015 року. Загальна вартість проекту становить 193,7 млн євро, решту мають профінансувати Варшава та Вільнюс.

Після з'єднання електричних мереж Польщі та Литви ЄС зможе під'єднати мережі Латвії та Естонії до загальноєвропейської електромережі. Балтійські країни дуже залежні від постачання електроенергії з Росії, а Литва стала сильно залежати від російських електрики після закриття на вимогу ЄС Ігналінської атомної станції, яка мала ненадійні реактори чорнобильського типу РБМК.