ЄС через Україну може знизити залежність від російського газу - «Газпром»

Європейський через кризу в Україні може активізувати діяльність, спрямовану на зниження залежності від російського газу.

Про це йдеться в щоквартальному звіті за I квартал 2014 р. за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У разі введення міжнародних економічних санкцій стосовно Росії через Українську кризу існує вірогідність активізації діяльності низки країн Євросоюзу, спрямованої на зниження залежності від поставок російського газу й зменшення частки ВАТ «Газпром» на газовому ринку», - йдеться в документі.

Зазначається, що для зниження даного ризику «Газпром» проводить оптимізацію цінової політики, а також географічну диверсифікацію поставок природного газу на експорт і способів поставок (СПГ).

Читайте такожЕксперт: з «Газпромом» не можна домовлятися у кулуарах, тільки суд

Наголошується, що, крім цього, у зв'язку з кризою в Україні можуть виникнути ризики застосування до «Газпрому» з боку США та Європи санкцій фінансового й економічного характеру, що може дещо ускладнити співробітництво з діловими партнерами ВАТ «Газпром». Із метою зниження ризиків Товариство постійно проводить роботу з підтримки своєї ділової репутації.

Окрім цього, зазначається, що відповідно до змін політичної та економічної кон'юнктури і з метою вдосконалення банківської, судової, податкової, адміністративної та законодавчої систем уряд Російської Федерації проводить низку послідовних реформ, спрямованих на стабілізацію сучасної російської економіки та її інтеграцію в світову систему.

В ході реформування ділової та законодавчої інфраструктури зберігаються такі ризики, як неконвертованість національної валюти за кордоном, низький рівень ліквідності на ринках довгострокового кредитування та інвестицій, а також рівень інфляції, що перевищує інфляцію розвинених країн.

Як повідомляв УНІАН, частка «Газпрому» становить близько 30% в європейському газовому балансі.