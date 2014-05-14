Москва повернеться до газових переговорів з Києвом тільки при оплаті частини боргу - Медведєв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив сьогодні журналістам прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

«Ніхто ніколи не говорив: негайно віддайте 4 млрд дол. Але ви покажіть, що готові це робити. Якщо вони частину заплатять, це, як мінімум, основа для розмов», - сказав Медведєв.

«Ми готові обговорювати, що нам робити з цією проблемою, ми готові обговорювати те, яким чином нам підтримати зараз життя людей в Україні», - додав він.

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Медведєв також заявив, що «в цьому сенсі ми, напевно, готові навіть у чомусь наступити на свої інтереси при обговоренні того, як нам по газу далі співпрацювати».

За його словами, це, по суті, буде фінансова допомога.

Також Медведєв висловив надію, що Європа змусить Україну хоч частину грошей, які вона одержала, переказати «Газпрому».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня глава російського газового монополіста компанії "Газпром" Олексій Міллер на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим заявив, що Україна не сплатила майже 10 млрд куб. м природного газу на суму 3,58 млрд дол.

«7 травня настав термін оплати газу за квітень. Україна ні долара не заплатила за квітневі поставки, і загальна заборгованість за поставку газу «Газпрому» до України становить 3 млрд 580 млн. доларів. При цьому у фізичному вираженні, включаючи заборгованість минулого року, Україна не сплатила 9 млрд 420 млн. куб. м газу, і насправді це просто дуже-дуже великі обсяги», - сказав Міллер.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на попередню оплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.

Раніше голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляв, що Україна не має достатнього фінансового запасу для того, щоб закачувати в підземні сховища дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту.