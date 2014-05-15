Єврокомісар Еттінгер вважає невиправданою ціну на російський газ для України

Єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер вважає невиправданим рішення "Газпрому" підвищити з 1 квітня ціну на газ для України і розраховує, що тимчасову ціну на "блакитне паливо" буде узгоджено до кінця травня.

"У нас поки є два тижні на те, щоб запобігти можливим перебоям з поставками газу з Росії", - сказав Еттінгер в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, пише РІА Новости.

Він зазначив, що якщо якась зі сторін не буде задоволена тимчасової ціною, вона може звернутися до арбітражного суду для вирішення питання.

"В даний час наша головна турбота - уникнути перебоїв з поставками", - зазначив Еттінгер.

Єврокомісар також висловив думку, що "Південний потік", задуманий як альтернативний маршрут поставок в Європу в обхід України, є "політичним проектом". "У цілому, він має сенс тільки в тому випадку, якщо до України немає довіри", - додав Еттінгер.

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Як повідомляв УНІАН, «Газпром» із квітня вирішив скасувати всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за постачання газу. У результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів із 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалося до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу.

14 травня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова повернутися до переговорів з Україною про умови постачання та ціну на газ у разі оплати частини боргу за вже поставлене паливо.