В Україні посилили охорону ГТС через втручання невідомих осіб у її роботу

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи (ГТС), посилила охорону об'єктів ГТС у зв'язку з втручанням невідомих осіб у роботу об'єктів у Івано-Франківській області, йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, відповідні розпорядження введено в дію головою правління «Укртрансгазу» Ігорем Лохманом.

«За останні кілька діб на заході України було зафіксовано випадки втручання сторонніх осіб у роботу об'єктів магістральних газопроводів, які були виявлені, локалізовані і не вплинули на виконання послуг з газопостачання і транспортування природного газу за існуючими контрактами», – цитує прес-служба Лохмана.

Він зазначив, що максимально мобілізовано внутрішні ресурси компанії, організовано активну комунікацію з спеціалізованими органами державного управління на місцях, створено штаб територіальної оборони в Івано-Франківській області з метою запобігання та недопущення дестабілізації роботи об'єктів ГТС.

Читайте такожУкраїна може експлуатувати ГТС разом зі США і Європою - Яценюк

Також забезпечена цілодобова взаємодія з територіальними підрозділами МВС, СБУ і координаційними групами Антитерористичного центру при регіональних органах СБУ в областях.

У повідомленні наголошується, що спеціальні режими охорони запроваджено на всій території України.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій компанії «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».