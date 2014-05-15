Україна з 21 травня може кардинально збільшити імпорт газу з Угорщини - "Нафтогаз"

Україна має намір з 21 травня значно збільшити імпорт газу з Угорщини за рахунок нового контракту з великою європейською компанією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції в Києві заявив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Буквально вчора був підписаний контракт з великою європейською компанією, який дозволить нам уже з 21 травня кардинально збільшити обсяги (реверсу газу з території Угорщини - УНІАН), - сказав Коболєв.

Водночас голова «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю». Також Коболєв не оприлюднив і можливі обсяги імпорту природного газу.

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Як відомо, на даний момент добові обсяги поставок природного газу з території Угорщини становлять близько 22 тис. кубометрів, а максимальна технічна можливість досягає 16 млн. кубометрів природного газу на добу.