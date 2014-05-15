Україна у травні збирається збільшити імпорт газу з РФ до 3,4 млрд кубометрів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за підсумками травня 2014 року планує імпортувати близько 3,4 млрд кубометрів природного газу з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко.

«У травні на рівні 3,4 млрд кубометрів», - сказав він.

За словами заступника міністра, Україна у травні щодоби імпортує близько 114 млн кубометрів російського газу.

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Також Діденко повідомив, що в квітні «Нафтогаз України» імпортував 2,5-3 млрд кубометрів російського природного газу.