Україна у травні збирається збільшити імпорт газу з РФ до 3,4 млрд кубометрів
13:16, 15 травня 2014Енергетика
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Україна у травні щодоби імпортує близько 114 млн кубометрів російського газу.
У квітні «Нафтогаз» імпортував 2,5-3 млрд кубометрів російського газу / Фото УНІАН
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» за підсумками травня 2014 року планує імпортувати близько 3,4 млрд кубометрів природного газу з Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко.
«У травні на рівні 3,4 млрд кубометрів», - сказав він.
За словами заступника міністра, Україна у травні щодоби імпортує близько 114 млн кубометрів російського газу.
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Також Діденко повідомив, що в квітні «Нафтогаз України» імпортував 2,5-3 млрд кубометрів російського природного газу.
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