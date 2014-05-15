Україна готова заплатити Росії за газ $4 млрд при зниженні його ціни

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала від «Газпрому» рахунок на передоплату газу за червень у розмірі 1,66 млрд дол. і сподівається до 2 червня, шляхом переговорів з російською компанією, домовитися про газовий спір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко.

«НАК отримав рахунок на передоплату, але до 2 червня ще є час, під час якого НАК «Нафтогаз» все-таки сподівається в режимі партнерських відносин з «Газпромом» сісти і домовитися за комплексом проблем», - сказав Діденко.

«Одна з основних проблем - те, що «Газпром» намагається висмикувати питання оплати дуже дискретно, а НАК пропонує комплексний підхід, який пов'язаний і з незадоволенням положеннями контракту, і необхідністю купувати газ і за нього розраховуватися», - додав він.

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Також заступник міністра повідомив, що «Нафтогаз» запропонував «Газпрому», поки йде підготовчий процес до арбітражного суду, встановити розрахункову ціну за російський газ у розмірі 268,5 дол. за тис. кубометрів.

«Ціна остання, яка була зафіксована у відповідному додатку до контракту між «Газпромом» і НАКом - 268,5 дол. У зв'язку з тим, що "Нафтогаз" почав передарбітражні процедури, пропозиція від НАКу наступна: поки ми їх не закінчимо, ці передарбітражні процедури, які закінчаться на рівні компаній, або буде прийняте рішення арбітражу, платити за кожну тисячу кубів раніше узгоджену ціну 268,5 дол.», - сказав Діденко.

«Виходячи з цих параметрів, на кінець травня ми очікуємо, що газу «Нафтогаз» отримає на суму близько 4 млрд дол. Про ці 4 млрд дол., готові до оплати, НАК «Нафтогаз» і говорив у Брюсселі в понеділок», - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок у 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цей борг.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його у 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.