Росія через газовий конфлікт з Україною може втратити більше $100 млрд - ЗМІ

Російська Федерація не зацікавлена в загостренні газового конфлікту з Україною, оскільки може втратити через це понад 100 млрд дол. на постачання газу на найбільший свій ринок збуту - Європейський Союз.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на аналітиків у галузі.

"Ескалація конфлікту з Україною може коштувати Росії 115 млрд дол. в середньому в 2015 році, або більше 3% її валового внутрішнього продукту, згідно з оцінками IHS Inc", - відзначає агентство.

Аналітики відзначили минулого тижня зниження цін на газ на найбільшому ринку Європейського Союзу, Великобританії, до мінімальних значень з 2010 року і прогнозують подальше падіння вартості блакитного палива.

За даними експертів, в ЄС зараз спостерігається слабкий попит на газ на тлі рекордних з 2007 року запасів цього палива у сховищах, які, за останніми даними, наповнені на 55%.

Це дозволить європейським країнам "протриматися" на випадок можливих перебоїв з поставками російського газу через Україну протягом 3 місяців.

Аналітик з Natixis SA Ліза Паез Кортез зазначила, що у випадку з проблемами поставок газу через Україну, газ може транспортуватися через введений в експлуатацію в 2011 році "Північний потік".

Водночас, вона вважає припинення поставок газу "Газпромом" через українську газотранспортну систему невигідним ні одній зі сторін.

"Це ситуація, коли програють обидві сторони, якщо Росія припинить постачання Україні", - зазначила аналітик.

"Навіть якщо Росія підпише довгоочікуваний контракт з Китаєм, у короткостроковій перспективі у неї немає інтересу в тому, аби припиняти поставки Європі", - сказала вона.

Читайте такожУкраїна готова заплатити Росії за газ $4 млрд при зниженні його ціни

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" оголосив цього тижня, що переводить Україну на передоплату поставок газу з червня поточного року через непогашений борг за раніше поставлене паливо, який він оцінює в 3,5 млрд дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала від «Газпрому» рахунок на передоплату газу за червень у розмірі 1,66 млрд дол. і сподівається до 2 червня, шляхом переговорів з російською компанією, вирішити газову суперечку.

Читайте такожЄврокомісар Еттінгер вважає невиправданою ціну на російський газ для України

Раніше Україна заявила, що готова погасити борг перед "Газпромом" у разі, якщо Росія погодитися повернути діючу в 1 кварталі ціну на свій газ на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів замість близько 485 дол., за якою росіяни рахують газ для українців з другого кварталу. Український уряд заявляє, що якщо не отримає позитивного відповіді від росіян до 28 травня, то справу почне розглядати міжнародний арбітражний суд.

"Газпром" заявив, що якщо українці не оплатять червневий рахунок до 2 червня, у нього, відповідно до чинного контракту, є право припинити постачання газу.