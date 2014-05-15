«Нафтогаз» пропонує «Газпрому» повернути Україні кримський газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 28 квітня звернулася до «Газпрому» з пропозицією компенсувати їй 2 млрд куб м природного газу, який числилися на балансі «Чорноморнафтогазу», націоналізованого самопроголошеною владою Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Діденко.

«Нафтогаз України» надіслав 28 квітня листа «Газпрому» з пропозицією врегулювати на корпоративному рівні це питання», - сказав Діденко.

За словами заступника міністра, «Нафтогаз» пропонує «Газпрому» направити цей обсяг газу в підземні сховища на материковій частині України з метою створення необхідного запасу палива для забезпечення безперебійного транзиту російського газу до Європи.

«Газпрому» запропоновано, до врегулювання міждержавних процедур, які теж напевно дійдуть до суду, 2 млрд куб. м газу фізично спрямувати в наші сховища», - зазначив Діденко.

Водночас заступник міністра наголосив, що «Газпром» поки що не реагує на пропозиції «Нафтогазу».

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Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 14 травня 2014 року заявив, що українська влада звертатиметься з позовом до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

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Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на балансі «Чорноморнафтогазу» перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогодні становлять: з природного газу – 58,56 млрд куб. м, з газового конденсату – 1231 тис. тонн, з нафти – 2530 тис. тонн.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна має намір подати позов до міжнародних судів у зв'язку із захопленням «Чорноморнафтогазу», контроль над яким встановила самопроголошена влада Криму.