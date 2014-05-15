Україна збільшила внески до чорнобильського фонду "Укриття"

Верховна Рада України ухвалила Закон про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 року (№0083).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 325, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається ратифікувати Угоду (у формі обміну листами) між Україною та ЄБРР про внесення змін до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 року, яка набере чинності після виконання Україною передбаченої законодавством процедури.

У тексті Договору міститься звернення віце-прем'єр-міністра України Юрія Бойка до президента Європейського банку реконструкції та розвитку Сума Чакрабарті.

У зверненні зазначається, що предметом Рамкової угоди між Україною та ЄБРР стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні від 20 листопада 1997 року є фінансування підготовки і реалізації проектів придбання, встановлення та введення в експлуатацію обладнання з метою надання допомоги Україні у перетворенні об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему.

"З метою продовження плідної співпраці у цьому напрямку підтверджуємо готовність Української сторони здійснити додатковий внесок до Чорнобильського фонду "Укриття" в сумі 63,40 млн доларів США та пропонуємо внести зміни до Рамкової угоди, що передбачають збільшення майнових і грошових внесків України до ресурсів Фонду, а саме: в абзаці третьому преамбули та у параграфі (d) розділу 1 "Гранти та ресурси України" цифру "104,163" замінити цифрою "167,563", - говориться у зверненні.

Так, визначається, що надання Грантів з ресурсів Фонду буде доповнено ресурсами України. Такі ресурси надаватимуться у вигляді майнових внесків або ж іншим чином. Україна оцінює ці ресурси в 167,563 млн дол. США (раніше - 104,163 млн дол. США).

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Президента ЄБРР просять підтвердити прийняття Європейським банком реконструкції та розвитку запропонованих змін шляхом надсилання листа Кабінету міністрів України, підписаного уповноваженою особою та схваленого Асамблеєю вкладників Фонду.

У такому разі угода про внесення змін до фінансових умов Рамкової угоди у формі обміну листами набере чинності після виконання Україною передбаченої законодавством процедури.

