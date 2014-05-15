Україна отримає від ЄБРР і Euratom €600 млн кредиту на підвищення безпеки АЕС

Верховна Рада України ратифікувала гарантійну угоду щодо кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) для оператора усіх діючих атомних електростанцій України - держпідприємства НАЕК "Енергоатом" на суму 300 млн євро.

За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Зазначені кошти планується залучити для виконання програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

Також Верховна Рада ратифікувала кредитну та гарантійну угоди про надання "Енергоатому" кредиту від Європейського співтовариства з атомної енергії (Euratom) на суму 300 млн євро.

У грудні 2012 року Кабінет міністрів визнав доцільним залучення «Енергоатомом» позик у розмірі 600 млн євро від ЄБРР і Euratom для реалізації інвестиційного проекту підвищення безпеки атомних електростанцій України.

Після аварії на японській АЕС «Фукусіма-Даічі» Україна взяла на себе додаткові зобов'язання з підвищення безпеки на своїх АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 квітня 2014 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 8,9 млрд євро (12,2 млрд дол.) в рамках 326 проектів в Україні.

Європейське співтовариство з атомної енергії (Euratom) - міжнародна організація членів Європейського Союзу, створена у зв'язку з підписанням Римських угод у 1957 році.