У Криму зупинилися всі вітрові та сонячні електростанції

Кримські електростанції на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зупинилися: українське ДП "Енергоринок" розірвав договори з генерацією на півострові. Про це заявив представник самопроголошеної влади - заступник голови комітету Криму з палива, інноваційної політики та енергетики Сергій Бедрик, пише "Комерсант".

Потужність вітростанцій (ВЕС) в Криму - 63 МВт, сонячних станцій (СЕС) - 267 МВт. "У зеленої енергетики в Криму немає держпідприємств, приватникам Україна не оплачує підвищені тарифи",- пояснив представник Міненерго України.

Зупинку роботи СЕС на півострові з 1 квітня підтвердив найбільший девелопер проектів ВДЕ в Криму австрійська Activ Solar. "Це пов'язане з невизначеною ситуацією в регуляторній базі щодо об'єктів енергетики в Криму: не визначені покупці і тарифи", - пояснюють в компанії. Заморожене і будівництво станцій. Для розвитку ВДЕ в Криму потрібні поправки до закону про електроенергетику, які вводять зелений тариф для ізольованої системи з регульованими тарифами, каже Сергій Бедрик.

Кримська генерація до анексії Росією Криму працювала на українському енергоринку, розрахунки йшли за встановленими для кожної станції тарифами через ДП "Енергоринок", що продавав електроенергію збутовим компаніям. Коли "Енергоринок" відмовився працювати з Кримом, генерація позбулася доходів, оскільки прямих договорів із споживачами у неї не було. Але основні платежі кримчан, як і раніше йдуть через ДТЕК "Крименерго" (займається передачею і збутом електроенергії) українським компаніям: регіон отримує з України 1 тис. МВт за чотирма ЛЕП за старими тарифами. Власної працюючої генерації в Криму залишилося 47 МВт, каже Сергій Бедрик.

Інвесторам у ВДЕ Україна гарантувала підвищений тариф на електроенергію з 2009 року. Ця норма залучала іноземних інвесторів до Криму, де великий енергодефіцит і висока сонячна активність. Але рівень зеленого тарифу кілька разів знижувався і в 2013 році становив близько €0,34 за 1 кВт ч. Activ Solar каже, що побудувала в Криму шість СЕС потужністю понад 400 МВт на гроші держкорпорацій КНР і європейських інституційних інвесторів, чотири підключені до мережі, ще дві - на стадії пусконалагоджування. Загальний обсяг вкладень оцінюється в $1,8 млрд. Але нова сепаратистська влада Криму почала перевірку прокуратури щодо Activ Solar, звинувативши її в шахрайстві, захопленні земель і незаконному отриманні пільг, заявив у середу в. о. голови самопроголошеної республіки Сергій Аксьонов.

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ВЕС на півострові володіли в основному держкомпанії - "Кримські генеруючі системи" (також володіють чотирма ТЕЦ), оператор АЕС "Енергоатом", підприємства Держкомітету України з водного господарства та Міноборони. Є і приватний інвестор - КК "Вітропарки України". Чотири ВЕС вже визнані майном Криму, каже пан Бедрак.

Незважаючи на відключення ВДЕ, енергодефіциту поки немає, поставки з України стабільні, запевняє Бедрик, а ТЕЦ працюють безкоштовно для підтримки енергосистеми. Нову систему розрахунків готують російські органи влади, вона повинна з'явитися до 1 червня.