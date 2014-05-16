Аваков: збиток від афер Курченка тільки за рік склав 26 млрд гривень
Правоохоронці завершили перший етап розслідування щодо діяльності компаній, які належать Курченку
Незаконні схеми на ринку нафтопродуктів України голови наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка, оголошеного в міжнародний розшук, принесли лише у 2013 році 26 млрд грн збитків держбюджету.
Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у "Фейсбук".
"Я їм (жителям м. Сватове Луганської області – УНІАН) розповів схему афери Курченка з нафтопродуктами, що обійшлася країні в 26 млрд грн тільки за минулий рік, - з фальшивим реекспортом; фальшивими накладними; морськими танкерами, що перевозять повітря; покровителями від влади", - зазначив міністр.
За його словами, правоохоронці завершили перший етап розслідування діяльності компаній, що належать Курченку.
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Як повідомляв УНІАН,Генеральна прокуратура України оголосила скандально відомого бізнесмена, голову наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка в міжнародний розшук.
14 квітня співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані з Курченком, у загальному обсязі близько 1 млрд грн.