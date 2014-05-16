Аваков: збиток від афер Курченка тільки за рік склав 26 млрд гривень

Незаконні схеми на ринку нафтопродуктів України голови наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка, оголошеного в міжнародний розшук, принесли лише у 2013 році 26 млрд грн збитків держбюджету.

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у "Фейсбук".

"Я їм (жителям м. Сватове Луганської області – УНІАН) розповів схему афери Курченка з нафтопродуктами, що обійшлася країні в 26 млрд грн тільки за минулий рік, - з фальшивим реекспортом; фальшивими накладними; морськими танкерами, що перевозять повітря; покровителями від влади", - зазначив міністр.

За його словами, правоохоронці завершили перший етап розслідування діяльності компаній, що належать Курченку.

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Як повідомляв УНІАН,Генеральна прокуратура України оголосила скандально відомого бізнесмена, голову наглядової ради компанії ВЄТЕК Сергія Курченка в міжнародний розшук.

14 квітня співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно і кошти, пов'язані з Курченком, у загальному обсязі близько 1 млрд грн.