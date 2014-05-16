Країни ЄС готують спільний лист Путіну щодо газу

Європейський Союз готує скоординовану відповідь на лист президента Росії Володимира Путіна щодо газових відносин з Україною, але сподівається на домовленість України та РФ щодо нової ціни на газ і безперебійність поставок газу до Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це на брифінгу заявила Піа Андеркілде-Хансен, речниця президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барррозу.

"Європейський Союз готує скоординовану відповідь на лист. ЄС запропонував тристоронні переговори у форматі ЄС-Україна-Росія. Добре, що цей формат прийнятий і вже були перші переговори 2 травня. Росія і Україна повинні відштовхуватись від цих переговорів, коли домовлятимуться про нову ціну на газ", - сказала Андеркілде-Хансен.

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За її словами, Брюссель запропонував Києву та Москві провести наступний раунд тристоронніх газових переговорів 26 травня і вони, як стверджують дипломатичні джерела, можуть відбутися у Берліні.

"ЄС вітає готовність України розрахуватися за борги по газу до кінця травня. Всі сторони залишаються надійними поставниками і транзитерами. Але, як сказав президент Баррозу, енергоносії не повинні використовуватись в якості політичної зброї", - додала речниця.

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Довідка УНІАН. «Газпром» із квітня вирішив в односторонньому порядку скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ із квітня 2014 року збільшилася до близько 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. за тисячу кубометрів у першому кварталі цього року.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, борг України за поставки російського газу в 2013 році становить 1,45 млрд дол., за лютий - 261 млн. дол., за березень - 550 млн. дол.

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«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням березневих поставок, у 2,2 млрд дол.

Путін минулого тижня надіслав лист 18 країнам ЄС - переважно клієнтам "Газпрому", попереджаючи про українські газові борги і можливі проблеми з поставками газу Європі через Україну.

