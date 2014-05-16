Росія через таємничу компанію пропонує полякам газ по $270 - ЗМІ

Російська Федерація через маловідому зареєстровану в Ізраїлі компанію GLI Ltd пропонує працюючим у Польщі компаніям придбати 1 млрд кубометрів газу за ціною 270 дол. за тисячу кубометрів, що на 35% дешевше за вартість палива, яке купується національним нафтогазовим гігантом PGNIG у "Газпрому".

Про це сьогодні пише польська Rzeczpospolita, відзначаючи, що ця пропозиція може бути пов'язана з ситуацією в Україні, якій "Газпром" загрожує відключенням газу з червня поточного року і спробою зламати плани зі зниження енергетичної залежності від Росії.

"Спроба запустити на наш ринок 1 млрд кубометрів газу має показати, що ми можемо робити різні заяви щодо енергетичного союзу, але те, як виглядатиме ринок, все одно вирішить виробник сировини. Росіяни, навіть якщо б поставили таку кількість, фінансово виграли б мало, але політично - дуже багато", - сказав на умовах анонімності представник PGNIG.

Польща щороку споживає близько 15 млрд кубометрів газу.

Газета відзначає, що PGNIG, яка купує газ у Росії за ямальським контрактом і продає його споживачам в Польщі, платить зараз за тисячу кубометрів близько 410 дол.

Видання вважає загрозливою для енергетичної безпеки країни укладення контрактів з такими посередниками, оскільки одразу з'являється аргумент: навіщо інвестувати кошти у диверсифікацію поставок, якщо одразу можна купувати газ дешевше?

За даними газети, люди, які представляють GLI Ltd в Польщі, - Людмила Гроссман і Йїгал Фаркаш - раніше працювали в оборонному бізнесі і мало відомі на польському ринку енергетики.

Видання не має у своєму розпорядженні даних, чи скористалася якась польська компанія пропозицією GLI Ltd, але відзначає, що воно з'явилося на ринку кілька тижнів тому.

Як повідомляв УНІАН, очільник польського уряду Дональд Туск після захоплення Криму Росією і дестабілізації ситуації на південному сході України закликав Європейський Союз створити новий енергетичний союз, завдяки якому країни об'єднання могли б краще протистояти енергетичній залежності від Росії, яка використовує її у політичних цілях.

Польща, зокрема, пропонує ЄС спільно вести переговори про купівлю газу замість двосторонніх переговорів на рівні країн, що призводить до різних цін на російське "блакитне паливо" для європейських держав.

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ЄС планує обговорити польську ініціативу на саміті у червні цього року.

Водночас в Польщі визнають, що створення нового енергетичного союзу може бути довготривалим процесом, відзначаючи, що вже зараз потрібно почати рухатися в цьому напрямку.

Україна намагається переконати "Газпром" знизити ціну на паливо, що поставляється їй, до 268,5 дол. за тисячу кубометрів, яка діяла в першому кварталі цього року, з 485 дол., встановлених на другий квартал.

Росія загрожує припинити поставки газу українцям, якщо вони до 2 червня не сплатять авансом рахунок за червневі поставки на суму близько 1,7 млрд дол.



