Компанія, де буде працювати син Байдена, отримала ліцензію на постачання газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), видала компанії «Парі», яка входить до енергетичного холдингу Burisma, до складу правління якої нещодавно увійшли син віце-президента США Хантер Байден і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, ліцензію на поставки природного газу об'ємом 20 млн кубометрів на рік.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 15 травня 2014 року.

Ліцензія видається терміном на 5 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, членом ради директорів нафтогазової компанії з активами в Україні Burisma Holdings Ltd. (Кіпр) 12 травня поточного було призначено Хантера Байдена.

Байден є адвокатом юридичної фірми Boies, Schiller & Flexner LLP (Нью-Йорк, США), він - син віце-президента США Джозефа Байдена.

Призначення молодшого сина віце-президента США викликало у деяких американських ЗМІ обурення. Досі Хантер Байден особисто не прокоментував і не підтвердив своє призначення. Також ЗМІ стверджували, що до складу правління компанії Burisma входить і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський, про що він особисто підтвердив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Також він повідомив, що власником компанії є екс-міністр екології і природних ресурсів (в уряді Миколи Азарова) Микола Злочевський.

Цікаво те, що основні активи і ліцензії на розробку нафтогазових родовищ в Україні компанія Burisma Holdings одержала в період активної державної діяльності Злочевського.

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Довідка УНІАН. Burisma Holdings - приватна нафтогазовидобувна компанія з активами в Україні. На енергетичному ринку працює з 2002 року. На сьогодні у портфелі компанії дозволи на розробку родовищ у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському і Азово-Кубанському басейнах. У 2013 р. добовий видобуток газу становив 11,6 тис. барелів нафтового еквівалента, у т.ч. 1,8 млн кубометрів природного газу. Весь вказаний об'єм компанія реалізує на внутрішньому ринку України, як через трейдерів, так і безпосередньо кінцевим споживачам.

Burisma Holdings у 2008 році придбала добувні компанії «Еско-Північ» і «Парі», у 2012 році одержала дозвіл на купівлю «Першої української нафтогазової компанії» і «Нафтогаз Гарант».