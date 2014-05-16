Москва буде говорити про ціну на газ, якщо Київ заплатить $2,2 млрд боргу

Москва готова обговорювати знижку на газ для Києва, якщо Україна заплатить $2,237 мільярда - борг за постачання російського палива на 1 квітня, сказав журналістам глава Міненерго РФ Олександр Новак, повідомляє Reuters.

"Ми будемо це обговорювати, якщо вони заплатять хоча б борг на 1 квітня, а це $2,237 мільярда", - сказав він у відповідь на питання про те, в якому разі РФ готова знизити ціну на газ для України.

Раніше на цьому тижні про готовність почати переговори з Україною про зниження ціни на газ заявляв голова російського уряду Дмитро Медведєв, який, однак, не називав суму, яку Росія хоче отримати.

Російська власда оцінює весь борг України за вже поставлений газ на початок травня поточного року в 3,5 млрд дол. і на цьому тижні вперше в історії виставила авансовий рахунок за поставки у червні на суму 1,66 млрд дол.

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Раніше представники України заявляли, що країна може за 10 днів погасити 2,2 млрд боргу за поставлений російський газ до другого кварталу 2014 року, якщо Росія погодитися зберегти ціну на поставлене паливо на рівні 268,5 дол. за тисячу кубометрів. Із квітня Росія скасувала всі раніше діючі знижки на свій газ для України, в результаті чого його ціна майже подвоїлася - до близько 485 дол.

Україна заявила, що якщо "Газпром" не погодиться знизити ціну до 28 травня поточного року, то правомірність встановлення такої високої вартості російського газу перевірить Міжнародний арбітражний суд.