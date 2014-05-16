Дії Росії можуть змусити ЄС збільшити поставки газу з інших джерел - Moody's

Згідно повідомленням, основними чинниками, які дозволяють європейським компаніям не постраждати від скорочення постачань російського газу, є наявність альтернативного шляху постачання палива «Північний потік», який почав працювати в 2011 році, а також низький сезонний попит на даний вид палива і високий рівень запасів газу в європейських сховищах.

Однак, як наголошується в повідомленні агентства, призупинення транзиту більш ніж на шість місяців різною мірою вплине на європейські енергетичні компанії і може мати серйозніші наслідки. Це зрештою змусить уряди європейських країн зменшити залежність ЄС від російського газу шляхом збільшення постачань палива з альтернативних джерел, а також подальшого розвитку відновлюваних джерел енергії.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін надіслав листа 18 країнам ЄС - здебільшого клієнтам «Газпрому», попереджуючи про українські газові борги і можливі проблеми з постачаннями газу Європі через Україну.

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«Газпром» з квітня вирішив в односторонньому порядку відмінити всі пільги на постачання газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнуті домовленості щодо погашення заборгованості за постачання газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася майже до 480 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. в першому кварталі цього року.

«Газпром» оцінює борг «Нафтогазу» за спожитий російський газ, з урахуванням квітневих постачань, в 3,5 млрд дол.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу постачань в 114 млн. кубометрів на добу.

Раніше голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболев заявляв, що Україна не має достатнього фінансового запасу для того, аби закачування до підземних сховищ дорогий російський газ по 500 дол. за тисячу кубометрів для підтримки транзиту.