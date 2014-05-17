«Газпром» заявив, що уклав всі контракти щодо «Південного потоку»

Компанія South Stream Transport B.V., оператор морської ділянки «Південного потоку», уклала всі контракти, необхідні для початку будівництва восени 2014 року. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на прес-реліз ВАТ «Газпром».

Під час засідання наглядової ради South Stream Transport в Амстердамі, в якому взяв участь глава «Газпрому» Олексій Міллер, було зазначено, що проект реалізується строго за графіком.

Зокрема, розміщені замовлення на поставку понад 150 тисяч труб для перших двох ниток морської ділянки «Південного потоку» та укладені контракти на їх укладання. Підписано угоду на постачання обладнання для управління експлуатацією морського газопроводу, а також договір на її сертифікацію. Укладено контракт на поставку газовимірювального обладнання для ділянок берегового примикання в Росії і Болгарії.

Договір про будівництво першої з чотирьох ниток морської ділянки «Південного потоку» вартістю близько 2 мільярдів євро був укладений з італійською компанією Saipem S.p.a. у березні. У квітні оператор проекту уклав контракт на укладання другої нитки зі швейцарською Allseas Group і контракт з Saipem про надання послуг із забезпечення будівництва.

Нагадаємо, у квітні Європарламент прийняв резолюцію, в якій закликав Раду ЄС посилити санкції проти Росії після анексії Криму. Зокрема, європарламентарі пропонували зупинити будівництво «Південного потоку» і знайти альтернативні джерела поставок газу до Європи. Пізніше Єврокомісія заявила, що не обговорює можливість заморозки будівництва газопроводу на території країн ЄС. Щоб усунути транзитні ризики, Туреччина запропонувала прокласти «Південний потік» своєю територією, а не через Болгарію, аби уникнути його маршрутизації безпосередньо з Росії в країни ЄС.

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Будівництво «Південного потоку», який пройде через Болгарію, Сербію, Угорщину, Словенію, Італію, стартувало 7 грудня 2012 року в районі Анапи. Здача в експлуатацію першої нитки запланована на кінець 2015 року. Всього передбачається побудувати чотири нитки довжиною понад 930 кілометрів кожна. Укладання морського газопроводу продовжиться до третього кварталу 2015 року. Комерційні поставки трубопроводом в Європу передбачається почати в першому кварталі 2016 року, а вивести проект на повну потужність - 63 мільярди кубометрів на рік - у 2018 році.