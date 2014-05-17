Тристороння зустріч щодо газу України, ЄС і Росії може відбутися 26 травня

Тристороння міністерська зустріч щодо газу з участю глав енергетичних відомств України, Росії та єврокомісара з енергетики може відбутися 26 травня. Про це повідомила офіційний представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми також запропонували нову дату нашим партнерам щодо цих переговорів. У даний час вивчається дата 26 травня", - сказала вона.

За словами Хансен, під час міністерської тристоронньої зустрічі, яка відбулася 2 травня, був досягнутий "певний прогрес, і Росія та Україна повинні спиратися на нього при визначенні цін на газ".

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У той же час вона зазначила, що зустріч міністра енергетики РФ Олександра Новака і єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера відбудеться в понеділок, 19 травня.

Хансен також нагадала про досягнуту домовленість, згідно з якою постачання газу "не будуть перериватися поки тристоронні переговори триватимуть".

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"Дозвольте мені підтвердити очікування Єврокомісії та Євросоюзу, що всі сторони будуть залишатися надійними і відповідальними постачальниками і транзитерами", - сказала представник Єврокомісії.