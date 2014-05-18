Турчинов: РФ не має права в односторонньому порядку припиняти постачання газу в Україну

В.о. Президента України Олександр Турчинов заявляє, що Росія не має права в односторонньому порядку переривати постачання газу в Україну, враховуючи, що питання стосовно його ціни перебуває на розгляді в міжнародних арбітражних судах.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

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«За міжнародним правом, у випадку, коли справа розглядається в міжнародному арбітражі, одна сторона не має права переривати поставки», - сказав Турчинов. Відповідаючи на уточнююче запитання щодо дій української сторони у разі ризиків, якщо виникне несприятлива ситуація з постачанням газу, очільник держави зазначив, що уряд отримав завдання не допустити зриву газопостачання.

За словами Турчинова, зокрема, йдеться про використання альтернативних поставок газу за рахунок його реверсу з країн Європи.