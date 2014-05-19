Росія хоче продавати Китаю газ за європейськими цінами

20 травня, під час візиту президента РФ Володимира Путіна в Шанхай, може бути підписаний контракт на постачання в Китай 38 млрд кубометрів газу в рік терміном на 30 років. Підсумкова ціна на паливо буде «приблизно на рівні середньоєвропейської» - тобто, в районі $350-380 за тисячу кубометрів, повідомило «Известиям» джерело в «Газпромі». Таким чином, Росія зможе отримати близько $400 млрд.

Джерело каже, що перед главою компанії Олексієм Міллером стоїть завдання «узгодити лише одну цифру» - і це планується зробити вже в понеділок на переговорах голови газового холдингу з його колегою з китайської CNPC.

Читайте такожТристороння зустріч щодо газу України, ЄС і Росії може відбутися 26 травняКрім узгодження ціни на блакитне паливо в ході візиту Володимира Путіна до Китаю можуть бути підписані супутні документи щодо нафти і газу, включаючи угоду про умови фінансування контракту. Тут поки що є спірний момент: китайці готові купувати газ за передоплатою, а «Газпром» зацікавлений в отриманні недорогого кредиту, який можна було б спрямувати на більш широке коло цілей, ніж кошти, отримані від передплати блакитного палива.

Широкий спектр угод і контрактів готує і «Роснефть».