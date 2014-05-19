Ситуація в Лівії різко підвищила ціни на нафту

Ціни на нафту марки Brent піднялися до $110 за барель через побоювання з приводу постачань з Лівії, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent з поставкою в липні подорожчали на $0,25 - до $110,00 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,17, до $102,19 за барель.

Озброєні люди в неділю, 18 травня, взяли штурмом парламент Лівії і зажадали припинення його діяльності.

На думку аналітиків, цілком імовірно, що в майбутньому на нафтових ринках збережеться значна націнка за геополітичні ризики у зв'язку з Лівією.

Минулого тижня Лівія відновила видобуток нафти на декількох родовищах після багатомісячної перерви, але майже відразу ж знову зупинила її через бої між угрупованнями. Видобуток в країні знову впав до 200.000 барелів на добу з 300.000 на початку минулого тижня в порівнянні з 1,4 мільйона барелів на добу в минулому році.

Підтримку цінам також надає конфлікт в Україні. Президент США Барак Обама і президент Франції Франсуа Олланд погодилися, що Росія повинна понести "значні витрати, якщо продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні".

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