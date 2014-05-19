Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 10 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах за тиждень збільшилися на 8,1% - до 10,03 млрд кубометрів з 9,275 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані системи відображення інформації асоціації Європейських операторів підземних газових сховищ (GSE).

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 травня 2014 року, запаси газу в українських підземних сховищах становили 9,275 млрд кубометрів.

«Нафтогаз України» за підсумками травня 2014 року планує імпортувати близько 3,4 млрд кубометрів природного газу з Російської Федерації.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" для гарантії безпечних постачань газу клієнтам російського "Газпрому" в державах Європейського Союзу повинна закачати до підземних сховищ до початку зимового сезону 12 млрд кубометрів газу вартістю 4-5 млрд дол.

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13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу постачань в 114 млн. кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол.

За словами міністра енергетики України Юрія Продана, наша країна не визнає цього боргу.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

В Україні є 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.