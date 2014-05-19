Росія знову погрожує Україні відключенням газу

"Газпром", у разі невнесення Україною передоплати за газ на червень, буде поставляти на російсько-український кордон рівно стільки газу, скільки Київ повинен поставити транзитом в Європу.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Росія 24" глава "Газпрому" Олексій Міллер, повідомляє Прайм.

Міллер додав, що передоплата - "справа добровільна, хочеш отримувати газ потрібно заплатити".

Як повідомляв УНІАН, 13 травня російський газовий гігант "Газпром" направив офіційне повідомлення НАК "Нафтогаз України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн кубометрів на добу.

За даними «Газпрому», заборгованість «Нафтогазу України» за російський газ на 30 квітня становила 3,492 млрд дол. При цьому міністр енергетики України Юрій Продан заявив, що наша країна не визнає цей борг.

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Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за постачання газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова оплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

В Україні знаходиться 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.