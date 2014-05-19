ЄС хоче вирішити українське газове питання до 1 червня
Євросоюз запропонує ціну на газ, що знаходиться між вимогами сторін конфлікту.
Європейський Союз запланував на наступний тиждень ще два раунди переговорів щодо ціни на російський газ для України, щоб вирішити це питання до 1 червня. Про це повідомив у понеділок, 19 травня, єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, передає Reuters.
Еттінгер додав, що пропонуватиме ціну, що знаходиться між вимогами сторін.
"Наш графік закінчується 1 червня. Ми хочемо зробити все можливе в ході двох раундів переговорів наступного тижня для вирішення відкритих питань", - сказав він.
"На наступний понеділок запланований наступний раунд переговорів ЄС, Росії і України", - підкреслив Еттінгер.
"Ми зробимо все можливе, щоб Україна змогла заплатити борг за останній квартал року", - сказав Еттінгер.
Читайте такожРосія знову погрожує Україні відключенням газуУкраїна наполягає на ціні газу в $268,50 за тис. кубометрів, а Росія вимагає $485.
"Ми хочемо домовитися про ринкову ціну для України, щоб вона була в кращому становищі, ніж при виконанні вимог Путіна, на яких він наполягає з 1 квітня. Якийсь середній показник, як здається, був би справедливим результатом переговорів", - вважає Еттінгер.