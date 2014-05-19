ЄС хоче вирішити українське газове питання до 1 червня

Європейський Союз запланував на наступний тиждень ще два раунди переговорів щодо ціни на російський газ для України, щоб вирішити це питання до 1 червня. Про це повідомив у понеділок, 19 травня, єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, передає Reuters.

Еттінгер додав, що пропонуватиме ціну, що знаходиться між вимогами сторін.

"Наш графік закінчується 1 червня. Ми хочемо зробити все можливе в ході двох раундів переговорів наступного тижня для вирішення відкритих питань", - сказав він.

"На наступний понеділок запланований наступний раунд переговорів ЄС, Росії і України", - підкреслив Еттінгер.

"Ми зробимо все можливе, щоб Україна змогла заплатити борг за останній квартал року", - сказав Еттінгер.

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"Ми хочемо домовитися про ринкову ціну для України, щоб вона була в кращому становищі, ніж при виконанні вимог Путіна, на яких він наполягає з 1 квітня. Якийсь середній показник, як здається, був би справедливим результатом переговорів", - вважає Еттінгер.