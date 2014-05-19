Словаччина готує газопровід для поставок газу до України

Словаччина готує газопровід для організації поставок газу до України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова Міністерства закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчек на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Україна звернулася до нас з проханням допомогти при диверсифікації транспорту поставок газу. Ми пішли Україні назустріч, зараз готуємо таку трасу. Вважаємо це нормальним і корисним», - сказав Лайчек.

При цьому наголосив, що питання поставок є комерційною операцією.

«Наше завдання полягає в тому, щоб поставляти, а хто надаватиме цей газ, купуватиме його, платитиме, - це зовсім інша операція. Для нас важливо, щоб це була комерційна операція, яка відповідала б всім міжнародним правилам. У наших переговорах з Україною за участю Європейської комісії підкреслювали, щоб ми, вступаючи у нові правові відносини з Україною, не порушували ті, які у нас вже є», - сказав Лайчек.

За його словами, питання поставок газу потрібно ставити не Словаччині, а Україні, яка його купуватиме. «Ми тільки даємо можливість, щоб його переправити», - заявив голова МЗС Словаччини.

Як повідомляв УНІАН, після зміни української влади в лютому поточного року Росія прийняла рішення анулювати всі досягнуті раніше газові домовленості. Тому з 1 квітня ціна на російський газ для України становить близько 480 дол. за тис. кубометрів.

Позиція України полягає в тому, що вона готова платити за російський газ 268,5 дол. за тис. кубометрів, як було домовлено при президентстві Януковича. Борг України за російський газ зростає з місяця в місяць і на сьогодні становить близько 3,5 млрд дол.

28 квітня Україна і Словаччина підписали Меморандум про співробітництво у сфері організації реверсних поставок газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream розраховує почати в серпні 2014 року реальні реверсні поставки газу до України.

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