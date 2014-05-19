У Росії немає претензій до Словаччини щодо реверсу газу до України - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що Російська Федерація не має претензій до Словаччини з приводу організації реверсивних поставок газу в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчеком у Москві.

«Ми, безумовно, стежимо за обговоренням теми реверсу газу в Україну з країн, які купують газ у «Газпрому», оскільки є відповідні міжурядові угоди, є контракти. Те, як до цієї теми підійшло словацьке керівництво, абсолютно не порушує якихось домовленостей з «Газпромом» і російським урядом. Тут у нас ніяких претензій не виникає», - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Україна шукає можливість диверсифікувати поставки газу, щоб зменшити енергетичну залежність від Росії.

28 квітня Україна і Словаччина підписали Меморандум про співпрацю у сфері організації реверсивних поставок газу. За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів з можливістю подальшого збільшення.

Словацький оператор газотранспортної системи компанія Eustream розраховує розпочати в серпні 2014 року реальні реверсивні поставки газу в Україну.

Раніше експерти зазначали, що Словаччина не погоджувалася на пропозицію України щодо поставок газу з Європи словацькими магістральними трубопроводами через небажання втратити вигідний для неї контракт з російським "Газпромом".

Читайте такожРосія знову погрожує Україні відключенням газу