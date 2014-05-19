У Росії кажуть, що не готові обговорювати з Україною зміну ціни на газ

Росія не готова обговорювати зміну базової вартості газу в контракті з Україною, мова може йти лише про надання знижки, заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак після двосторонньої зустрічі з єврокомісаром Гюнтером Еттінгером, пише РИА Новости.

"РФ готова розглядати питання щодо надання знижки. Знову ж таки не про зміну ціни, яка встановлена на сьогодні контрактом. Контракт ніхто не збирається змінювати і формулу ціни, яка там прописана. Мова може вестися лише про можливе надання знижки", - зазначив міністр.

"Цифру у 268 (доларів - ред.) в принципі не можна використовувати зараз в обговореннях. Ця була ціна протягом першого кварталу, угода не була продовжена далі. Є контракт, згідно з контрактом є формула ціни. Сьогодні вона становить 485 доларів (за тисячу кубометрів - ред.). Це ціна, яку можна розглядати. Не 268 плюс, а 485 мінус. У разі, якщо будуть знайдені у цілому механізми погашення заборгованості та механізми подальшого забезпечення платоспроможності України", - сказав Новак.

Він назвав "хотєлками" прагнення української сторони змінити базову вартість газу за контрактами.

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"Газпром" з квітня скасував усі раніше діяли знижки на газ для України, в результаті чого його ціна зросла до 485 доларів за тисячу кубометрів з 268,5 доларів. За оцінкою російського холдингу, борг української державної компанії "Нафтогаз" до кінця квітня досяг 3,5 мільярдів доларів. Українська влада неодноразово заявляли, що вважають нову ціну завищеною і не згодні з озвученим "Газпромом" розміром боргу. Вони також заявляли, що готові гасити борг, якщо ціна повернеться до рівня 268,5 долара.

Між тим через несплату газу російська сторона прийняла рішення у відповідності з контрактом перевести Україну на передоплату, і "Газпром" виставив "Нафтогазу" попередній рахунок за червень. Якщо він не буде оплачений, Росія може з 3 червня відключити газ Україні.