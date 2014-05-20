Ринок нафти в очікуванні рекордних статданих зі США

На світових торгах у вівторок, 20 травня, ціни на нафту марки Brent тримаються вище позначки $109 за барель на тлі низького видобутку в Лівії і очікувань статданих про запаси палива в США, передає Reuters.

Таким чином, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,17, до $109,54 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,14, до $102,75 за барель.

Видобуток в Лівії зберігається на рівні 210.000 барелів на добу порівняно з 1,4 мільйона в минулому році, так як виробництво на родовищах El Sharara і El Feel не поновилося після того, як уряд повідомив про домовленості з повстанцями про відкриття родовищ.

На думку аналітиків, щоб не відбувалося в Лівії, це не має значення, тому що гірше бути не може.

Як вважають експерти, запаси нафти в США виросли на 1 мільйон барелів минулого тижня - до рекордного обсягу 399,4 мільйона барелів.

Початок літнього сезону автоподорожей може підтримати ринок, але значного зростання споживання палива поки не спостерігається, немає факторів, здатних дати поштовх цінам в тому чи іншому напрямку, вважають експерти.

Крім цього, комісар Європейського Союзу з енергетики Гюнтер Еттінгер в понеділок повідомив про прогрес у переговорах про ціну російського газу для України. Наступний етап переговорів запланований на 26 травня.

Читайте такожЄС планує вирішити українське газове питання до 1 червня