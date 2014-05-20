Скраплений газ із США не зможе замінити Європі російський імпорт - Cheniere Energy

Постачання скрапленого природного газу (СПГ) з США не зможуть стати для європейських країн рівнозначною заміною російського імпорту "блакитного палива". Про це заявив глава відповідального за постачання та маркетингову політику підрозділу американської енергетичної компанії Cheniere Energy Inc. Жан Абітебуль в опублікованому сьогодні інтерв'ю агентству ділових новин Bloomberg, передає "Прайм".

Абітебуль, який брав участь у міжнародній газовій конференції Flame в Амстердамі, стверджував, що постачання СПГ з США до Європи почнуться, ймовірно, в перші три місяці 2016 року. Водночас, він підкреслив: "Російський газ не можна замінити якимось скрапленим газом, в особливості, тільки скрапленим газом із США". Поставки "блакитного палива" з Росії, за його оцінками, задовольняють спільні потреби європейських країн приблизно на 30%.

"Це, ймовірно, змусить людей бути більш обережними в тому, що стосується диверсифікації поставок, приділяти увагу їх надійності, а не тільки вартості", - підкреслив він.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив журналістам, що ціна американського газу, який надійде до Європи, буде в півтора-два рази вище, ніж ціна газу, який надходить трубопроводом - зокрема з Росії.

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