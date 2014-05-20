Медведєв: Росія чекає від України графіка платежів за газ

Україна повинна надати графік платежів боргів за російський газ і зробити значний платіж щодо заборгованості, заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу Bloomberg, передає Газета.ru.

Платежі повинні здійснити за допомогою ЄС і США, якщо це необхідно.

«Коли ви комусь даєте гроші в борг, що ви хочете від неї отримати - поцілунки, обіцянки, ще щось? Я вважаю, що будь-який кредитор повинен одержати борг, тому від України, від відповідної компанії ми сподіваємося отримати той борг, який набіг за цей час», - сказав Медведєв в інтерв'ю. За його словами, мова йде про понад $3,5 млрд.

Крім того, прем'єр підкреслив, що трубопровід «Північний потік» є гарантією надійних поставок російського газу в Європу, а у разі запуску «Південного потоку» поставки взагалі перестануть залежати від ситуації на Україні.

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«Якщо ми побудуємо газопровід, європейці будуть гарантовані у поставках в будь-який час, незалежно від того, хто сидить у Києві. А в Києві хто тільки не сидів, і у мене немає ніякої впевненості, що ми можемо з достатньою мірою ймовірності передбачити, хто буде на чолі України навіть через півроку», - додав прем'єр.

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