«Газпрому» не вдалося домовитися з Китаєм про постачання газу

Десятирічні переговори Росії і Китаю про постачання газу затягуються. У підсумковому списку документів, підписаних під час візиту в Китай президента Росії Володимира Путіна, контракт на постачання «Газпрому» не значиться, пишуть "Ведомости".

У попередньому проекті підсумкових документів був пункт щодо «Газпрому» і Східного маршруту, але підписано угоду в підсумку не було, говорить джерело «Ведомостей» в делегації. Візит не закінчений, по газу істотний прогрес, «може бути підписаний у будь-який момент», сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков про контракт «Газпрому» з китайською CNPC. За його словами, на переговорах по газу досягнуто істотного прогресу, переговори будуть продовжені і сьогодні. На момент підготовки матеріалу представник «Газпрому» на питання «Ведомостей» не відповів.

Переговори про постачання російського газу в Китай йдуть з 2004 р. Спочатку обговорювалися два маршрути - західний і східний - із загальним обсягом постачань до 70 млрд куб. м в рік. Але в березні 2013 р. було вирішено обмежитися тільки східним маршрутом з обсягом до 38 млрд куб. м в рік. Він передбачає будівництво газопроводу «Сила Сибіру» від Чаяндинського родовища в Якутії до Владивостока з відведенням на Китай в районі Благовєщенська. Постачання також планується здійснювати з Південно-Киринського родовища на шельфі Сахаліну.

Основним спірним моментом в переговорах залишається ціна на газ і формула її індексації.

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