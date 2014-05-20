Медведєв не вважає «жорсткою» ціну на газ для України

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи не здається, що це «дещо жорстко» збільшити ціну в односторонньому порядку з 268 дол. за 1 тис. кубометрів до 485 дол., Медведєв сказав: «Ні, це не жорстко». Медведєва також не бентежить, що більше за цю суму платить тільки Македонія.

«Ми з вами говорили вже про формулу ціни. Такою є ціна, яка була закладена в контракт, підписаний у 2009 році, і за цією формулою обчислюється все, що підлягає поставкам. Ця ціна плюс-мінус порівнянна з іншими формулами, які використовуються для поставок на європейський ринок. Десь більше, десь трохи менше, але в цілому вони перебувають в тренді. А ось ціна в 268,5 – вона абсолютно пільгова, тому, коли нам кажуть «ми готові платити за пільговою ціною», – вибачите, чому? Чому інші країни платять, чому всі країни Євросоюзу платять іншу ціну?», - заявив Медведєв.

При цьому Медведєв не погодився з журналістом, який зазначив, що Євросоюз не платить в середньому 485 дол. за тис. кубометрів, а тільки близько 385 дол., тим самим Росія хоче поставляти газ в Україну за ціною вищою, аніж у всій Західній Європі.

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«Ні, треба подивитися на те, скільки платити кожна з країн. Є країни, які платять практично нарівні з ось цією. Це справді чималенька ціна, я не сперечаюся, але проте є країни, які платять практично за цією ціною, є країни, які платять дещо менше. Але, ще раз наголошую, це абсолютно справедлива ціна, яка була досягнута в ході переговорів 2009 року. Ми ж нікого не неволили, вони самі підписали відповідний графік і підписали договір. Підписала його, до речі, я нагадаю, нинішній претендент на президентську посаду Юлія Тимошенко», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу Україні, пояснивши це тим, що український партнер не виконує досягнутих домовленостей щодо погашення заборгованості за поставки газу. В результаті цього ціна на російський газ з квітня 2014 року збільшилася до 485 дол. за тисячу кубометрів з 268,5 дол. у першому кварталі цього року.

Україна визнає наявність боргу в 2,2 млрд дол. за поставки газу, що здійснювалися до 1 квітня 2014 року, і готова сплатити його в 10-денний термін тільки після зниження «Газпромом» ціни на газ до 268,5 дол. за тис. кубометрів.

13 травня "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу України" про перехід на передоплату і виставив попередній рахунок за червень у розмірі 1,66 млрд дол., виходячи з контрактного обсягу поставок в 114 млн. кубометрів на добу.