В Україні збільшився видобуток газу і скоротився видобуток нафти

Видобуток природного газу в Україні у січні-квітні 2014 року збільшилася порівняно з січнем-квітнем 2013 року на 1,5% - до 6,5 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, видобуток природного газу у квітні поточного року порівняно з попереднім місяцем скоротилася на 3,4% - до 1,6 млрд кубометрів, а порівняно з квітнем 2013 року збільшилася на 0,9%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшився порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

Україна у 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

Водночас видобуток нафти в Україні за січень-квітень 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,6% – до 689 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з даними, видобуток нафти в квітні 2014 року скоротився порівняно з попереднім місяцем на 2,3% - 173 тис. тонн, а порівняно з квітнем минулого року — на 3,4%.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2013 році скоротився на 5,4% – до 2,17 млн. тонн, а в 2012 році – на 5,4%, до 2,293 млн. тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «доньки» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.