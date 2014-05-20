«Енергоатом» через суд вимагає від Міндоходів зарахувати переплачений податок на прибуток як аванс та зняти необґрунтовані санкції

ДП «НАЕК «Енергоатом» є чи не єдиним в Україні підприємством з переплатою з податку на прибуток у розмірі 1,4 млрд.грн., якому було відмовлено в зарахуванні цієї переплати в якості авансових внесків з цього ж податку. Відмову винесено як податковим органом – Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів – Центральним офісом з обслуговування великих платників, так і адміністративними судами м. Києва.

Нагадаємо, що фінансовим планом ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2012 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 № 846-р, була передбачена сплата підприємством у ІV кварталі 2012 р. податку на прибуток у розмірі 1 млрд 961 млн грн без забезпечення відповідного рівня доходів у встановленому підприємству тарифі.

Оскільки на цей період Компанія не досягла виробничо-фінансових показників, за якими мав бути нарахований податок на прибуток у вказаній вище сумі, що йшло у розріз із планами доходів Державного бюджету, за розпорядженням Уряду від 26.12.2012 № 1062-Р підприємству були виділені запозичення у розмірі 1 млрд 700 млн грн.. По суті ці кошти виділялися для авансової сплати податку на прибуток у грудні 2012 р. під податкові зобов’язання наступних податкових періодів. Відтак 28 грудня 2012 року НАЕК «Енергоатом» здійснив оплату вказаного податку авансом у розмірі 1 млрд 400 млн грн (з яких 700 млн грн до бюджету м. Києва, решта – у бюджети територіальних громад за місцем розташування ВП).

Починаючи з 29 грудня 2012 року ДП «НАЕК «Енергоатом» як юридична особа та консолідований платник податку на прибуток щомісяця зверталося до органів Міндоходів за місцем реєстрації Компанії та її відокремлених підрозділів із заявами про зарахування наявної переплати з податку на прибуток в рахунок авансових внесків, що будуть нараховані за звітні податкові періоди 2013 р., а у разі неможливості здійснення зарахування зазначеної переплати в повному обсязі – із пропозицією повернути дані кошти на поточний рахунок ДП «НАЕК «Енергоатом».

Єдиним органом Міндоходів, який виконав пряму норму Податкового кодексу України і здійснив зарахування переплати з коду платежу 11020100 на 11023100 згідно заяв ДП «НАЕК «Енергоатом» своєчасно і в повному обсязі, є ДПІ у м. Славутичі ГУ Міндоходів у Київській області. Всі інші органи Міндоходів, де зареєстровані ВП Компанії, не здійснили своєчасного зарахування переплати з податку на прибуток в рахунок авансової сплати з цього ж податку, чим грубо порушили законодавство.

Лише починаючи з березня 2013 р. органи Міндоходів (окрім Центрального офісу з обслуговування великих платників) почали здійснювати зарахування переплати з податку на прибуток в рахунок погашення авансової сплати з цього податку за усіма відокремленими підрозділами.

Компанія з 2013 р. неодноразово зверталася в суди щодо визнання незаконними вказаних дій органів Міндоходів та отримала позитивні рішення судів стосовно відокремлених підрозділів «Енергоатома» (Рівненська, Миколаївська, Запорізька області та навіть Окружний адмінсуд м. Києва). Проте той самий Окружний суд м. Києва у аналогічному позові відмовив Дирекції Компанії. Апеляційні суди підтвердили рішення судів першої інстанції.

Тобто один і той самий суд по одному і тому ж платнику податків (різні лише місця реєстрації підрозділів - один у Києві, інший - у Київській області) прийняв два абсолютно протилежних рішення. Одне – на користь платника, інше – на користь податкового органу.

Більш того, фахівцями Центрального офісу було складено акт невиїзної перевірки своєчасності сплати Компанією у 2013 р. авансових платежів з податку на прибуток. За результатами перевірки Центральним офісом з обслуговування великих платників було прийнято рішення про штрафні санкції розміром у 7,2 млн грн. Наведені дії податкових органів окрім вимивання обігових коштів державного підприємства, сплати відсотків від додаткових запозичень, призвели ще й до нанесення збитків підприємству у розмірі вказаних 7,2 млн грн штрафних санкцій.

Інакше кажучи, Міндоходів змусило державне підприємство випустити ОВГЗ (взяти у держави в борг) для авансування платежів з неіснуючого прибутку. Після чого відмовилося зараховувати переплату з цього податку. Та ще й вимагає сплатити штраф за буцімто несвоєчасну сплату платежів.

Зауважимо, що протягом розглядів аналогічних справ Вищий адміністративний суд України своїми рішеннями неодноразово зобов’язував податківців при наявній переплаті з податку на прибуток здійснювати зарахування в рахунок авансової сплати з податку на прибуток. Таке рішення було винесено і по одному з підрозділів Компанії. Так, нараховані штрафні санкції по ВП АТЦ скасовані Вищим адміністративним судом України. Проте Міндоходів вирішив повторно нарахувати ці штрафні санкції та включив їх до акту перевірки та податкового повідомлення-рішення, що наразі оскаржується Компанією.

19 травня ц.р. відбулося перше судове засідання з розгляду зазначеного питання під головуванням судді Віктора Шулежко. Справу перенесено на сьогодні, 20 травня. «Енергоатом» сподівається на справедливе рішення суду.