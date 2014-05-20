Україна з 20 травня збільшила імпорт газу з Угорщини більш ніж у 100 разів

Україна з 20 травня збільшила добові поставки природного газу порівняно з попередніми днями більш як у 100 разів — 2,46 млн. кубометрів з 22,5 тис. кубометрів, повідомляє оператор угорської газотранспортної системи FGSZ Ltd.

Згідно з інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу в травні становили 22,5 тис. кубометрів, проте на 20 травня з'явилася заявка на поставки 2,46 млн. кубометрів палива.

Водночас цей обсяг поки що не досягає максимальної технічної можливості в 16 млн. кубометрів природного газу за добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, 14 травня НАКом було підписано контракт з великою європейською компанією, який дає змогу з 21 травня кардинально збільшити обсяги реверсу газу з території Угорщини.

Глава «Нафтогазу» відмовився повідомити назву компанії, посилаючись на «комерційну таємницю».

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Україна в 2014 році може імпортувати за реверсною схемою з Європи близько 6 млрд куб. м газу.

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