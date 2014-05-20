Москва поки не буде газифікувати Крим

"Газпром" не буде включати в 2014 році Крим у програму газифікації.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції член правління "Газпрому", глава "Газпром міжрегіонгазу" Кирило Селезньов, повідомляє Прайм.

За його словами, зараз газопостачанням республіки займається "Чорноморнафтогаз". "Що буде на наступний рік, буде ясно пізніше, але в поточному році цього регіону немає у наших планах щодо газифікації", - додав Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка, «Нафтогаз України» 28 квітня звернувся до «Газпрому» з пропозицією компенсувати НАК 2 млрд куб м природного газу, що значилися на балансі «Чорноморнафтогазу», який був націоналізований самопроголошеною владою Криму.

«Нафтогаз України» направив 28 квітня лист «Газпрому» з пропозицією врегулювати на корпоративному рівні це питання», - сказав Діденко.

За словами заступника міністра, «Нафтогаз» пропонує «Газпрому» направити цей обсяг газу в підземні сховища на материковій частині України з метою створення необхідного запасу пального для забезпечення безперебійного транзиту російського газу до Європи.

Водночас, Діденко наголосив, що «Газпром» поки не реагує на пропозицію «Нафтогазу».

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк 14 травня заявив, що українська влада звернеться з позовом до Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі щодо експропріації Росією компанії «Чорноморнафтогаз».

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Довідка УНІАН. «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

У даний час на балансі «Чорноморнафтогазу» знаходиться 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: природного газу - 58,56 млрд куб. м, по газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявляв, що Україна має намір подати позов у міжнародні суди у зв'язку із захопленням «Чорноморнафтогазу», контроль над яким встановила самопроголошена влада Криму.